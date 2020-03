Crea e ripara col fai da te

I prodotti all’altezza uniti alla voglia di fare.

Chi fa da sé fa per tre. Questo vecchio proverbio è quanto più attuale per l’argomento che andremo a trattare. Spesso infatti ci troviamo a far fronte a improvvise riparazioni di qualsiasi tipo, dagli oggetti che portiamo con noi tutti i giorni fino a quelli che riempiono la nostra abitazione o i nostri luoghi di lavoro. I risultati, dobbiamo ammetterlo, più di qualche volta non sono quelli che vorremmo, spesso non abbiamo la giusta preparazione o la giusta esperienza. La pratica, anche e soprattutto in questo caso, vale tantissimo. Sotto l’aspetto della creazione le possibilità sono tantissime, basta un buona dose di volontà, prodotti all’altezza e tanta pazienza.

Diversi materiali con la stessa grande affidabilità.

Ci sono a questo proposito diversi materiali utili: una pasta flessibile, ad esempio, creata per riparare, costruire, proteggere e rinforzare diverse cose. Basta assicurarsi che tutte le superfici siano asciutte, senza la polvere ed il grasso ed applicare questa pasta sulla stessa superficie che vuoi attaccare o proteggere. Si hanno circa trenta minuti per aggiustare il tutto prima che inizi la fase di solidificazione per cui è indicato lasciarlo indurire per tutta la notte. Stessa affidabilità per quanto riguarda un altro materiale, quello dell’adesivo. In questo caso si tratta di un materiale veloce, forte e riposizionabile per grandi risultati in poco più di un minuto. É utilissimo per quanto riguarda il cuoio, la gomma, il legno, il metallo, la porcellana, la carta e la plastica: i vantaggi sono numerosi, come la velocità; l’extra forte in quanto può reggere fino a 130kg/cm2 in pochi secondi; è riposizionabile, ottimo per riparazioni casalinghe di medie o grandi dimensioni, trasparente.

Un gel facile da usare per la riparazione di una cintura di pelle.

Vediamo alcuni esempi per quanto riguarda le riparazioni. Come possiamo riparare una scissione o sfilacciamento di una cintura di pelle? Ci sono tantissime idee per riparare in modo creativo. Un gel di livello può fare al caso nostro, magari quello che non cola, con una formulazione extra forte contenente particelle di gomma e progettata per funzionare molto bene su materiali come la pelle ed i tessuti così da formare legami elastici, non fragili, ideali per riparare le cinture sfilacciate. Questo gel deve essere facile, da usare senza errori e deve asciugare trasparente per formare un incollaggio invisibile e molto resistente.

E se a rompersi fosse una tazza?

Nel caso in cui a fare crack fosse una normale tazza che utilizziamo magari per le nostre colazioni non dobbiamo temere nulla nemmeno in questo caso. Utilizzando un tipo di colla performante sarà più facile riparare ceramiche e porcellana: questo gel asciuga in maniera trasparente assicurando che riparazioni piccole su comuni rotture siano facili e pulite, mentre la formula extra-forte garantisce una lunga durata. In pratica non dovremo buttare o rimpiazzare gli oggetti che conserviamo con tanta cura all’interno delle nostre abitazioni, una buona riparazione lo riporterà alla consueta bellezza. Ovvio che le due superfici da incollare debbano essere pulite e completamente asciutte per poi versare attentamente una piccola goccia di colla su una delle superfici e premere le due parti una contro l'altra immediatamente. Magari facciamo passare almeno un’ora prima di far entrare la tazza in contatto con sostanze liquide e il risultato sarà ottimale.

La riparazione dei giocattoli dei nostri bambini: gioia e dolori di ogni genitore.

Quanti pianti ricordiamo dei nostri bambini quando un giocattolo si rompe o smette di funzionare? Eh sì, è un delle scene più ricorrenti che vivono i genitori. Esistono prodotti con una formulazione speciale per riparare la plastica, anche plastiche difficili da incollare per forza e precisione. Applicare l'attivatore con la penna su entrambe le superfici e attendere per circa 60 secondi per poi rimuovere il tappo e applicare una piccola quantità di colla su una superficie. Unire le due superfici ed esercitare pressione per alcuni secondi fino ad avvenuto incollaggio. Lasciare asciugare per almeno 1-2 ore. Per assicurare un risultato perfetto, è preferibile lasciar seccare per una notte.

Cerca i materiali giusti per essere autonomo nella riparazione: un vantaggio notevole.

Insomma, non è più un sogno irrealizzabile diventare bravi in questo campo. Con il fai da te anche per le riparazioni si possono raggiungere ottimi livelli di bravura e soprattutto avere un certa autonomia anche sotto l’aspetto economico. Coltelli da mettere a posto? Aggiustare una caraffa di vetro? E ancora, hai idea di come si possano riparare un paio di scarpe? E la gioielleria? E ancora conosci il metodo per aggiustare un rastrello da giardino o un pc piuttosto che una tastiera? Cerca in rete o direttamente nei negozi specializzati questo tipo di materiali e prova anche tu, i risultati saranno eccezionali. Scommetti su te stesso e sulle tue capacità di diventare leader delle riparazioni fai da te...magari hai un futuro da artigiano!