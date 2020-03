L’Associazione INSIEME lancia il suo primo workshop di formazione

L’obiettivo che l’Associazione Insieme sta perseguendo negli ultimi anni è oramai chiaro: contribuire a formare una nuova classe dirigente.

Dopo il convegno di novembre in cui si è dibattuto sulla figura del ‘leader’ e del suo ruolo nella comunità, ora si passa ai fatti: a partire dal 21 marzo fino ad inizio giugno, con cadenza programmata, si svolgeranno sei incontri rivolti agli “under 45” in ognuno dei quali verranno trattati argomenti di carattere economico, sociale e politico.

"Questo Workshop è un primo approccio conoscitivo riservato a chi è interessato a “spendersi” per la collettività nelle forme più ampie - spiega il Presidente di Insieme, Marcello Cavallo - a chi aderisce è richiesta una partecipazione il più possibile costante a tutti gli incontri, proprio perché questo è un percorso di formazione che sia efficace per perseguire l’obiettivo della nostra associazione. I posti sono limitati".

Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina dalle 09:00 ogni volta in una zona della Provincia diversa: il primo, 21 marzo, a Fossano, poi il 28/03 ad Alba, il 18/04 a Savigliano, il 09/05 a Cuneo, il 23/05 a Saluzzo e il 06/06 a Mondovì.

Il primo appuntamento tratterà “Il valore del linguaggio nella comunicazione” e sarà tenuto dal dott. Cristiano Gribaudo (professional coach), seguirà ad Alba “Le fonti di finanziamento dei programmi pubblici e privati alla luce dei fondi europei” con il dott. Roberto Daneo, già funzionario della Commissione Europea, ed il dott. Beppe Benedetto, già dirigente di Regione Piemonte.

Il 18/04 a Savigliano si parlerà di “Leadership efficace” con il trainer dott. Franco Cordero ed il 09/05 a Cuneo si tratterà il tema de “L’economia della provincia di Cuneo tra crisi e opportunità” insieme alla prof.ssa Milena Viassone, coordinatore del Campus di Economia e Management dell’Università degli Studi di Torino presso la sede di Cuneo, ed al dott. Domenico Massimino, Vice Presidente Nazionale Confartigianato.

Gli ultimi due incontri: il 23/05 a Saluzzo “Perché impegnarsi per gli altri ed in particolare per le comunità locali” tenuto dal prof. Michele Rosboch, professore di storia del diritto italiano ed europeo presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino e Presidente del Centro Culturale Pier Giorgio Frassati di Torino; infine il 06/06 a Mondovì si parlerà di “Innovazione sociale ed economia di comunità” con la dott.ssa Laura Orestano, CEO Social Fare Center for Social Innovation.

Per iscriversi occorre inviare una mail di candidatura e c.v. entro giovedì 5 marzo a segreteria@associazioneinsieme.info le adesioni verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.