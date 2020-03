L'estate si avvicina: ecco le migliori soluzioni per il raffrescamento di bar e ristoranti

Nonostante quel che il clima anomalo potrebbe farci pensare, siamo ancora in pieno inverno. Troppo presto per pensare già alla prossima estate, ed a come affrontarla? Assolutamente no. Partire con un buon anticipo e una programmazione altrettanto efficace, infatti, può farci fare quel passo in più. In particolare se siamo titolari, o gestori, di un'attività e nel corso dei mesi estivi dovremo affrontare la fitta concorrenza, oltre al caldo che si preannuncia sempre più intenso.

Come far fronte al clima talvolta torrido che può anche arrivare ad infastidire la clientela? Mantenere l'ambiente di lavoro umidificato al punto giusto è sicuramente una delle soluzioni migliori. Non sempre negli anni è stato semplice affrontare questo problema, ma oggi esistono parecchie alternative che possono venirci in aiuto in questo senso. Difficile infatti immaginare al giorno d'oggi un locale pubblico, di qualsiasi tipo, che si trovi sprovvisto di soluzioni apposite per rinfrescare l'ambiente specialmente nelle giornate più calde. Andiamo a vedere quali sono le migliori alternative, e quali i consigli di cui fare tesoro.

Ma come funziona la nebulizzazione?

Il concetto fondamentale al quale far fede è, quindi, riuscire a rinfrescare l'ambiente. Di qualsiasi tipo? Assolutamente sì, esistono alternative sia per interni che per esterni. La più valida è in linea di massima rappresentata dagli impianti di nebulizzazione. Si tratta di soluzioni dedicate agli esterni, dedicate principalmente ai locali pubblici. Strumenti che possono davvero modificare sensibilmente la piacevolezza resa al cliente, e di conseguenza registrare un'influenza poi anche sui profitti totali. Perchè si sa, un cliente soddisfatto è spinto a tornare là dove si è trovato bene. Ed al fresco, in piena estate.

Sostanzialmente, la nebulizzazione consiste nella produzione di un efficace raffrescamento dell'aria. Come? Partendo dal presupposto che la nebulizzazione per funzionare correttamente ha necessità di operare con alta pressione, il meccanismo è - molto sommariamente - il seguente. Nel momento in cui si utilizza per l'appunto dell'acqua nebulizzata, questa va a "sottrarre" l'energia necessaria all'evaporazione dell'aria attorno a noi. E dunque, quando questa muta in vapore acqueo, la logica conseguenza è una perdita istantanea di temperatura.

LOCALI PUBBLICI: I VANTAGGI DI UN AMBIENTE RAFFRESCATO

Per comprendere quali siano le migliori metodologie di raffrescamento per bar e ristoranti è sempre meglio rivolgersi a piattaforme di professionisti. Ma proviamo qui a riassumere qua le motivazioni di una scelta di questo tipo. In primo luogo per l'appunto il raffrescamento dell'ambiente in tempistiche assolutamente rapide, un processo che dà i migliori risultati nelle ore più calde, ovvero quando la temperatura esterna si eleva fino a superare anche i 28°. Esattamente quelle situazioni di cui sopra, nelle quali la clientela potrebbe sentirsi a disagio in mancanza di uno strumento atto a rinfrescare la stanza.

Si tratta quindi di prodotti che ci permettono di utilizzare tutto lo spazio a disposizione del nostro locale: in particolare terrazze, giardini, porticati ed ambienti simili, che sono quelli più cocenti in estate. Altre utilità secondarie dei prodotti di nebulizzazione e raffrescamento, ma assolutamente da non sottovalutare, possono rispondere a due caratteri direzionali. Da una parte, questi impianti possono essere utilizzati anche a livello estetico, come parte dell'arredo. Dall'altra, questa trasformazione della quantità di vapore nell'aria circostante porta con sé anche un benefico effetto antizanzare. Una soluzione estremamente importante, per garantire alla nostra clientela un servizio totalmente soddisfacente, a 360°.