“Tutti insieme ce la faremo”: Limone Piemonte reagisce all’emergenza Corona Virus con azioni rapide e concrete (VIDEO)

“Tutti insieme dobbiamo reagire all’emergenza Corona Virus con azioni rapide e concrete per salvaguardare l’ultima parte di questa bellissima stagione invernale”. Cosi hanno dichiarato L’Amministratore Delegato della Società Limone Impianti, Antonella Zanotti e Beppe Carlevaris, Presidente del Consorzio degli Operatori Turistici della Provincia di Cuneo, Conitours. Questa è in rapida sintesi l’iniziativa messa in campo congiuntamente da Conitours e la Società Limone Impianti che hanno realizzato un video clip promozionale che sarà veicolato sui canali Social e mezzi d’informazione sia in Italia che all’Estero.

Guarda il video:

Tranquillizzare quindi tutti i turisti che hanno già prenotato la loro vacanza neve di marzo, informare il mercato Italiano ed estero dell’assenza di ogni qualsiasi pericolo sanitario, dare impulso positivo alle Imprese del turismo, ricettività e commercio per incoraggiarle a non abbandonarsi alla sfiducia proseguendo con professionalità nelle proprie attività, salvaguardando l’immagine di Limone e dell’intera Valle e garantendo la piena occupazione per i propri addetti.

Si è altresì deciso di anticipare il periodo dell’offerta Hotel Ski pass che prevede soggiorni di 2/4/7 giorni comprensivi di skipass a partire da € 108,00 per persona con bambini gratis. L’offerta sarà valida dal 3 marzo 2020 sino a fine stagione.

Per maggiori info www.hotelskipass.com

“Tutti insieme ce la faremo” e “L’impresa Continua” sono i messaggi positivi che intendiamo veicolare con questa iniziativa congiunta alla quale ne faranno seguito altre nelle prossime settimane" - hanno infine concluso i rappresentanti delle due Compagini.