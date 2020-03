A Robilante sabato 7 il concerto "Una chitarra tra terra e cielo"

Si terrà sabato 7 marzo, alle 21 presso la Confraternita a Robilante, il concerto "Una chitarra tra terra e cielo".

La serata è organizzata dall'Associazione di volontariato culturale e naturalistico "Limodoro - cultura natura socialità".

Musiche scritte e interpretate da Giorgio Signorile con la partecipazione degli allievi della classe 3 di chitarra della Scuola media D’Azeglio di Cuneo

Pro Loco, Alpini e Limodoro, in collaborazione con il Comune di Robilante, si uniscono per la raccolta fondi per sostenere un progetto di ricerca di un nuovo farmaco sperimentale per combattere la Paraparesi spastica SPG11 (pochissimi casi in Italia), di cui Alice Pepino, ragazza di Robilante è affetta. Il ricavato verrà devoluto alla fondazione “STELLA MARIS”.