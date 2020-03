Camera di Commercio: Torino brucia Cuneo sul tempo

Ieri, nella sua prima riunione a porte chiuse, il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Torino ha eletto alla presidenza Dario Gallina, classe 1966, presidente dell’Unione Industriale di Torino e amministratore delegato della omonima azienda nonchè presidente delle Aziende speciali Laboratorio Chimico e del Centro Congressi Torino Incontra.

Torino, dunque, batte sul tempo Cuneo, dove la successione a Ferruccio Dardanello è ancora in alto mare.

Come per il capoluogo piemontese, anche per l’ente camerale cuneese è in predicato il presidente di Confindustria, tuttavia l’elezione di Mauro Gola non appare così imminente.

Risulta che gli uffici di via Emanuele Filiberto, conclusa a fine anno l’istruttoria, abbiano trasmesso già da tempo il dossier delle rappresentanze alla Regione, la quale ha in corso un’ulteriore verifica.

Chiuso questo passaggio, il presidente della giunta regionale, Alberto Cirio, emanerà un decreto per indicare i numeri spettanti a ciascuna categoria.

Successivamente, è previsto un secondo decreto da cui risulterà la composizione del nuovo Consiglio camerale, che, rispetto al passato, passa da 33 a 25 componenti.

Contestualmente verrà anche fissata la data del primo Consiglio con all’ordine del giorno la sola elezione del presidente.

La giunta camerale - costituita non più da 11 ma da 8 componenti - verrà eletta in una seconda seduta, convocata dal nuovo presidente.

Un percorso, come si può evincere, che comporta tempi verosimilmente non brevi, complice l’emergenza Coronavirus.

I tempi potrebbero poi allungarsi ulteriormente se vi fossero, da parte di qualche associazione, eventuali ricorsi.

Non sono note le ragioni per cui Torino ha già provveduto al rinnovo mentre a Cuneo tutto appare così terribilmente complicato.