Cuneo: in sala "Anita Barbero" l'assemplea pubblica di "Cuneo per i Beni Comuni"

A 3 anni dalle ultime elezioni comunali la lista civica Cuneo per i Beni Comuni, che aveva espresso un proprio candidato sindaco raggiungendo come terza lista più votata quasi il 10% convoca un'Assemblea Pubblica di metà mandato per innescare una discussione sui limiti della Giunta Borgna bis e sulle prospettive future della città.



Durante la serata verranno esposte le attività svolte in questi mesi dai 3 consiglieri eletti in Consiglio Comunale, il candidato Sindaco Nello Fierro, Luciana Toselli e Ugo Sturlese, e il sostegno dato dalla Lista in tante vertenze cittadine in corso o assunte autonomamente: Piazza Europa, Caserma Montezemolo e Piazza della Costituzione, Piazza Martiri della Libertà, Ferrovia Cuneo-Nizza, Ospedale Unico (ripartendo anche da una valutazione della sede centrale del S. Croce), Regolamento e gestione dei Beni Comuni, correttezza ed efficienza amministrativa.



Le iniziative citate sono state del tutto coerenti con gli obbiettivi fondamentali del Programma della Lista: Lotta contro i cambiamenti climatici (tutela del suolo e del Verde, mobilità sostenibile), Equità sociale, Tutela del lavoro, Giusta accoglienza, Applicazione integrale della Costituzione.



Questa sarà soprattutto la prima occasione per iniziare a costruire un'alternativa progressista per la partecipazione della cittadinanza alla gestione dei beni comuni, contro le privatizzazioni e la "città in affidamento".



L'appuntamento si terrà giovedì 12 marzo alle ore 21 presso la Sala Comunale Anita Barbero in Via Schiaparelli 11 a Cuneo. Alla serata sono invitati i cittadini, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere, attivisti di Associazioni e partiti che si riconoscono nei valori della solidarietà, dei diritti civili, dell'ambiente, dell'antifascismo e dei beni comuni, contro ogni discriminazione a partire da quella di genere.