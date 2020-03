Savigliano, Gioffreda accusa l’ex consigliere Bori: “Ha abbandonato la nave durante la tempesta”

A distanza di alcuni mesi dall’annuncio delle dimissioni dal Consiglio comunale di Savigliano di Giuseppe Bori, il capogruppo dell’opposizione, Tommaso Gioffreda, risponde a tono all’ormai ex consigliere della sua lista Savigliano 2.0.

Bori aveva infatti annunciato durante la seduta di dicembre il suo ritiro dalla minoranza per “divergenze” proprio con il capogruppo il quale lo aveva già a settembre esortato a dimettersi. “Non mi aveva comunicato che aveva intenzione di dimettersi durante il Consiglio comunale di dicembre” afferma tuttavia Gioffreda che accusa l’ex collega di aver “abbandonato la nave durante una breve tempesta, in assenza del comandante”, riferendosi alla sua assenza di qualche mese per impegni lavorativi.

I motivi dello screzio non sono noti, ma Gioffreda durante il Consiglio comunale a porte chiuse della scorsa settimana ha rimarcato a Bori di aver solo “spettacolarizzato” la sua uscita di scena senza dare spiegazione dei veri motivi che lo hanno spinto a staccarsi dal gruppo.

“Le motivazioni per l’intimazione a presentare le dimissione lui le sa - conferma ancora Gioffreda - e sarebbe stato onesto a dirle quando si è dimesso, mi spiace che affermi di aver sbagliato a essersi candidato con me, dopo due anni di lavoro insieme”.

“Il suo agire avrà fatto anche gioire i miei avversari politici ma non ha convinto chi è più attento e chi mi conosce veramente - ha poi affermato il capogruppo durante il suo discorso al Consiglio comunale - e non ha convinto chi ha visto il sottoscritto e il Bori per oltre 30 mesi condividere tutte le battaglie politiche del gruppo consiliare Savigliano – 2.0. Certo è vero che le interrogazioni più “scomode” le presentavo io mentre lui si limitava a quelle più “morbide” e “politicamente corrette” ragion per cui è apparso come il “moderato” del gruppo, ma è importante precisare che le interrogazioni (più di cento) erano scritte a quattro mani e io di mani ne ho solo due! Il sottoscritto da leader del gruppo non si è mai sottratto alle proprie responsabilità e ha condotto, e persevera nel condurre, un’azione politica si fortemente critica ma nel rispetto dei sacrosanti principi di trasparenza, equità e legalità e il tempo mi darà ragione; al sottoscritto il consenso non serve perché non è un mestierante della politica in quanto vive bene della propria professione e interpreta la vera politica come un modo di servire la comunità.Ritengo che l’attacco pubblicamente condotto nei miei confronti è stato attuato nel vano e spudorato tentativo di rifarsi una “verginità politica” e chi colpisce alle spalle un amico, in questo modo, in futuro lo farà con chiunque!Detto comportamento, per altro, ha chiaramente evidenziato come la metamorfosi da “semplice cittadino” che si dedica alla comunità senza interessi reconditi a “politicante”, cioè in colui che mira principalmente alle proprie personali aspirazioni e non all’interesse degli elettori e quindi del gruppo di appartenenza, è compiuta, complimenti!Mi permetto però di invitare il Bori, per il futuro, a imparare a non rinnegare ma al più essere deciso nel non restaurare ciò che è stato fatto per errore, ricordandogli che quando si gioca in squadra gli errori sono di tutti e ogni giocatore deve assumersi le proprie personali responsabilità e non cercare di giustificare se stessi criticando gli eventuali errori altrui.Intendo, comunque, ringraziare Giuseppe Bori per tutto ciò che ha fatto in questi due anni e mezzo e per l’aiuto costante che mi ha dato senza se e senza ma. Il mio sentimento di gratitudine è sincero e genuino e dovrebbe essere d’esempio per chi la gratitudine non la conosce, infatti, ricordi il Bori, che GRAZIE al sottoscritto al terzo tentativo - dicasi terzo tentativo con tre casacche diverse - è entrato in consiglio comunale ed ha avuto modo di espletare per alcuni mesi l’incarico di capogruppo; che GRAZIE all’associazione XSavigliano ha avuto modo di farsi notare sulla piazza e proporre eventi culturali; che GRAZIE al sottoscritto è entrato nel consiglio della biblioteca prima come semplice cittadino per poi rimanerci anche da consigliere comunale incarico da cui per la sua nota “coerenza” ha preferito non dimettersi!Concludo, infine, ricordandogli che quando si parla di sicurezza e di salvaguardia della vita umana non ci si sottrae dal confronto, non si stigmatizza e non si censura nella imprudente speranza di confondere le idee di coloro che vivono di “sensazioni” e al solo scopo di crearsi del consenso.Detto ciò voglio citare un passo dell’Inferno di Dante Alighieri: Qualunque trade in etterno è consunto”.