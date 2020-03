Scuola, stop alle attività fino all'8 marzo: la tecnologia arriva in soccorso di docenti e famiglie

Sul sito è quindi apparso uno specifico collegamento per la didattica a distanza, dal quale i genitori potranno accedere a due aree differenti, quella per le scuole dell'infanzia e primaria, e quella per le scuole secondarie. Le due sezioni si riempiranno nel corso delle prossime ore di materiale, messaggi e comunicazioni varie: tramite link nei primi due casi e scaricando i documenti direttamente dal sito nel secondo.

Non è certamente il primo tra gli istituti della provincia Granda che si attrezza per poter superare queste settimane di stop forzato alle attività didattiche (rispetto al quale le previsioni sulla conclusione cambiano letteralmente di ora in ora), e la tecnologia di possesso comune si sta rivelando particolarmente efficace. Protagonista in questo senso, oltre al registro elettronico come nel caso dell'I.C. Chiusa di Pesio-Peveragno, anche il social network di messaggistica WhatsApp: a utilizzarlo per le lezioni "in contumacia" sin dalla scorsa settimana il Liceo Artistico e Musicale "Ego Bianchi" di Cuneo.