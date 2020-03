A Bra salta l’Alzheimer Cafè del 6 marzo: si riparte dal 20 marzo

L’Alzheimer Cafè di Bra in calendario venerdì 6 marzo non si terrà, ma tornerà a partire dal 20 marzo. Sì, invece, al “caregiver” di venerdì 13 marzo, dalle 9.30 alle 11.30, presso il Centro Incontro Comunale di via Montegrappa, 3. Il caregiver è un incontro dedicato a coloro (familiari, badanti, amici), che si occupano di persone colpite da malattia degenerativa e demenza senile. Il gruppo è definito dall’acronimo A.M.A. (gruppo di auto mutuo aiuto).

Prossimi appuntamenti con l’Alzheimer Cafè al Centro di via Montegrappa nelle seguenti date: 3 e 17 aprile; 8 e 22 maggio; 5 e 19 giugno; 11 e 25 settembre; 9 e 23 ottobre; 6 e 20 novembre; 4 e 18 dicembre; 8 e 22 gennaio 2021; 5 e 19 febbraio 2021.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Bra in sinergia con l'Associazione La Cordata, è libera e possono prendervi parte le persone residenti nei Comuni di Bra, Cherasco, Ceresole d’Alba, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Verduno.

Info scrivendo a: servizisociali.ambitobra@comune.bra.cn.it.