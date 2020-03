La Società Sant’Isidoro di Bra festeggia il patrono degli agricoltori e proclama i nuovi Rettori

La città di Bra si prepara alla ricorrenza di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori, in programma domenica 22 marzo. La tradizionale giornata di festa è organizzata dalla Società di Sant’Isidoro, grazie all’opera degli attuali responsabili Carlo Clerico, Giovanni Mana e Armando Verrua, con i preziosi consigli del Presidente onorario, Michele Milano, con l’ausilio della sua signora Adriana e dell’attivo organo direttivo.

Si comincia alle ore 10.30 con la Santa Messa in programma presso il Santuario della Madonna dei Fiori in cui i soci sono invitati ad unirsi alla comunità dei fedeli ed alle autorità municipali per un momento di preghiera e di buon auspicio per il lavoro della terra.