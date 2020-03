Le scuole riaprono, ma senza alunni: aule deserte e igienizzate, ma grazie alla tecnologia la didattica non si ferma (VIDEO E FOTO)

Continuano le operazioni di igienizzazione dei plessi scolastici della provincia di Cuneo come indicato dal decreto regionale in merito all’emergenza Covid-19 Coronavirus. Siamo stati oggi, martedì 3 marzo, all’interno del liceo De Amicis di Cuneo di Corso Bunet dove il personale scolastico da ieri è alle prese con pulizie straordinarie che effettuerà fino al ritorno in aula delle scolaresche (previsto, come da nota ufficiale della Regione emessa nella serata di ieri, per lunedì 9 gennaio).



Nell’intervista con il dirigente scolastico del De Amicis Mariella Rulfi abbiamo fatto il punto sull’emergenza Coronavirus dal punto di vista di chi coordina le attività didattiche. Ad oggi l’80% dei docenti del plesso di Corso Bunet è impegnato nella continuità didattica attraverso nuovi strumenti tecnologici.



Ecco cosa ci ha detto.