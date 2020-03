"Un giorno nella vita di un seme": incontro al Comizio Agrario di Mondovì

Il Comizio Agrario, in collaborazione con la Compagnia del Giardino, organizza il 7 marzo 2020 alle ore 17 presso la propria sede in piazza Ellero 45 in Mondovì l'incontro dal titolo "Un giorno nella vita di un seme: il viaggio avventuroso delle piante". Relatrice sarà la dott.ssa Valentina Carasso consulente tecnico-scientifica del Parco delle Alpi Marittime e ricercatrice in collaborazione con due Università Americane (University of Virginia e Amherst College) nell'ambito della biologia delle malattie infettive delle piante.

"Siamo convinti che le piante siano organismi immobili, fissi al suolo, saldamente radicati, senza nessuna possibilità di spostamento o di fuga. Ma allora come è possibile che abbiano colonizzato praticamente tutti gli ambienti del pianeta? Dai deserti infuocati alle steppe artiche, dai fondali marini alle vette più inaccessibili delle montagne - afferma Valentina Carasso-. L'incontro del 7 marzo è l'invito per compiere un viaggio in compagnia delle piante, anzi, delle loro forme di resistenza e di mobilità più efficaci: i semi. Attraverso l'osservazione di queste piccole capsule vitali scopriremo che dimensioni, forme, colori, e strane appendici non sono null'altro che bagagli di viaggio, accessori utili e ingegnosi per conquistare nuovi spazi, sfuggire ad ambienti ostili e giungere, finalmente, nel posto giusto... dove poter germinare ...e ricominciare!"