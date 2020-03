Guarene valorizza la Chiesa di San Michele

“Il Miracolo di san Vincenzo Ferrer: restauro della pala d'altare e del bozzetto della chiesa di San Michele di Guarene” è il progetto candidato dall’Associazione culturale Colline e Culture di Alba che ha ottenuto il contributodalla Fondazione CRCa valere sul bando Patrimonio Culturale 2019.

Grazie alla collaborazione della Parrocchia dei Santi Pietro e Bartolomeo di Guarene, che cofinanzia l’intervento, e della Fondazione Museo Diocesano di Alba, ha inizio un nuovo percorso di recupero e valorizzazione della chiesa di San Michele.

Dopo gli importanti interventi strutturali degli ultimi due anni che hanno permesso di mettere in sicurezza l’edificio e di garantirne la tutela, ora si pensa agli interni e alle opere d’arte in essa conservate. Il progetto si rende necessario in quanto la chiesa confraternale di San Michele èstoricamente l'edificio religioso piùantico del paese e ha rappresentato per molte generazioni di guarenesi, insieme alla vicinachiesa della Santissima Annunziata, un importante punto di riferimento e di devozione.

A partire dal 2019 si èprovveduto ad inventariare il patrimonio di oggetti mobili riferibili alla chiesa, a studiarne le carte d’archivio e ad attivare il primo cantiere di restauro che vede protagoniste la pala ed il bozzetto raffiguranti il Miracolo di san Vincenzo Ferrer, databili al XVIII secolo. Si tratta di un caso particolarmente fortunato e raro in cui è possibile confrontare studio e dipinto. L’intervento di restauro èa cura del Laboratorio di Cesare Pagliero di Savigliano.

Ora è importante la collaborazione di tutti per attivare una ricerca di fondi dal bassoe contribuire a sostenere l’intervento in corso ed altri che si rendono necessari con urgenza. Il cartellone di eventi “ANSEMA per San Michele ”ha inizio sabato 14 marzo alle ore 15 quando verràorganizzata una speciale visita guidata presso il Laboratorio di restauro di Cesare Pagliero a Savigliano per scoprire l’avanzamento dei lavori di pulitura della pala e del bozzetto di San Vincenzo Ferrer. Per tale occasione, verràgratuitamente messo a disposizione di tutti i partecipanti un bus turistico con partenza da Guarene (area sferisterio) alle ore 14 per andare insieme a Savigliano. E’ richiesto un contributo di 10 € a persona che verrà utilizzato per proseguire con altre attività di recupero e restauro per la chiesa di San Michele di Guarene. Per chi desiderasse raggiungere Savigliano con mezzi propri il laboratoriol’indirizzo è: Via Torre dei Cavalli, 21.L’evento èrealizzato in collaborazione con il Comune di Guarene, l’Associazione Volontari per l’Arte e il Centro Servizi per il Volontariato.

Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, entro giovedì 12 marzo.Per info e prenotazioni: 3491573506 (Elisa) associazionecollineculture@gmail.com