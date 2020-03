Si terrà domenica 8 marzo 2020 la donazione di sangue a Ceresole d'Alba. Come da disposizioni regionali e nazionali, la donazione non potrà avvenire presso la casa di riposo ma avverrà presso l'autoemoteca attrezzata che stazionerà nei pressi del MuBatt, museo della Battaglia. Il MuBatt verrà utilizzato come salone di appoggio per le visite e la presa in carico dei donatori.

Ancora di più in questo periodo è necessario donare sangue. I prelievi verranno effettuati dalle 8.30 alle11.30.