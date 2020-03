Apre a Dronero “Zena”, lo sportello per le donne vittime di violenza

A metà marzo aprirà a Dronero un nuovo sportello per le donne vittime di violenza. Lo sportello sarà localizzato presso i locali del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese siti in Via Pasubio n. 7 esarà aperto ogni martedì mattina dalle ore 10,30 alle ore 12,30, in raccordo con lo Sportello di Cuneo“Le Ali di Zena”.

Presso la sede legale del Consorzio a Borgo San Giuseppe è infatti attivo, fin dal mese di settembre dell'anno scorso, uno sportello di accoglienza/ascolto/sostegno dedicato alle donne vittime di violenza di generedenominato “Le Ali di Zena”. Con l’ampliamento del territorio di competenza dello CSAC, si èbregistrata la forte esigenza di raggiungere le donne che risiedono in territori distanti dall’attuale bacinodi utenza dello sportello “Le Ali di Zena”, che necessitano di attenzione e offerta di servizi specialisticiper l’emersione del fenomeno. Per questa ragione si è valutata e decisa l’apertura del nuovo sportello, che sarà gestito da personale qualificato (Assistenti Sociali in possesso di qualifica di operatrice deiservizi anti violenza e Psicologa).

Il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese è l’Ente Capofila del Tavolo provinciale nato per garantire interventi a favore delle donne vittime di violenza, composto dagli enti gestori dei servizi socioassistenziali della provincia, dall’A.S.O. Santa Croce e Carledi Cuneo, dalle due Asl CN1 e CN2,dalleAssociazioniMai+Sole, Telefono Donna Cuneo, C.R.I. Comitato Locale di Mondovì L’Orecchio diVenere, Scuole Tecniche S.CarloeCentro Studi Documentazione Pensiero Femminile di Torino,dallaCoop. Soc. Fiordaliso e dai Comuni di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano.Attraverso il lavoro svoltodai componenti del Tavolo provincialeper il potenziamento delle attività disostegno in favore delle donne vittime di violenza,è stata rafforzata la presenzadei Servizi anti violenza del territorio nell’ambito delle reti socio-sanitarieedè stato garantito il collegamento con gli altri serviziterritoriali, con la Casa Rifugio gestita dalla CooperativaFiordaliso e con altre strutture/Associazioniche svolgono attività di accoglienza in favore delle donne vittime di violenza e dei figli minori.“Grande soddisfazione per la possibilità di usufruire di un nuovo servizio per aiutare situazioni difragilità a livello territoriale” dichiara il Sindaco di Dronero, Livio Acchiardi.

“L’apertura del nuovo sportello serve a dare risposte alle donne residenti nelle aree dell’ex ConsorzioValli Grana e Maira” aggiunge il Presidente del Consorzio Giancarlo Arneodo. “Anche attraverso questeoperazioni, il Consorzio mira a raggiungere gli utenti per offrire al meglio i propri servizi, rendendoarmonica ed efficace l’operazione di fusione completata un anno fa. Su un tema così importante edelicato quale la violenza di genere, la vicinanza fisica rappresenta un segnale importante di accoglienzae accompagnamento, determinante perpersone che si trovano a vivere in una condizione di grandefragilità e solitudine”.

Il nuovo sportello di Dronero saràoperativo da metà marzo e a disposizione di tutte le donne cheabbiano bisogno di un confronto su queste tematiche.