Ceva attiva i cantieri di lavoro per gli over 58

Il Comune di Ceva ha aderito al bando della Regione Piemonte per l'attivazione di cantieri di lavoro rivolti a persone disoccupate, sopra i 58 anni d'età, ottenendo l'approvazione di un progetto che ne consentirà l'impiego per un anno.

"Un'iniziativa importante - sottolineano gli amministratori locali -,che va a sostenere una fascia della popolazione particolarmente fragile sul mercato lavorativo, essendo costituita da persone per le quali quest'ultimo offre poche opportunità di reinserimento e che hanno una situazione contributiva che non consente ancora loro di maturare il diritto a percepire la pensione. Il Comune di Ceva occuperà per dodici mesi tre persone sul suo territorio".

I REQUISITI - Possono candidarsi al bando i soggetti disoccupati, con età superiore a 58 anni, che non percepiscono ammortizzatori sociali e non sono attualmente impiegati in altre attività di cantiere lavoro, residenti in Piemonte da almeno dodici mesi.

LE MANSIONI - I cantieristi potranno essere impiegati dal Comune di Ceva in attività lavorative come supporto alla struttura tecnica comunale con funzioni di manutenzione ordinaria di strade-aree pubbliche-edifici di proprietà, di gestione e pulizia delle aree verdi nonché delle zone attigue, attività di supporto nell'organizzazione di eventi e manifestazioni, di realizzazione di interventi di salvaguardia ai siti turistici.

COMPENSI E COSTI - Le persone inserite nel cantiere percepiranno un'indennità lorda giornaliera di 29,70 euro, riproporzionata in base all'impegno orario del cantiere, per un massimo di trenta ore lavorative a settimana. L'assegno sarà erogato dall'Inps al lavoratore. Il Comune dovrà coprire le spese per la sicurezza nel luogo di lavoro e le coperture assicurative, oltre a sostenere i costi degli oneri previdenziali, che saranno poi oggetto di rimborso da parte della Regione.