Cuneo, controlli della Polizia Locale a presidio del territorio in corso Giolitti e corso Nizza

Continua, in risposta alle richieste dei cittadini, il presidio del territorio da parte della Polizia Locale, con particolare riguardo alle zone segnalate come maggiormente soggette al degrado urbano.

Nello specifico, oltre ai consueti controlli del centro storico e delle frazioni, le pattuglie dei Nuclei di Pronto Intervento e Servizi Mirati sono state impiegate per il rispetto dell’ordinanza di divieto di transito dei mezzi pesanti e per il presidio di corso Giolitti e di corso Nizza, nell’area compresa tra piazza Europa e piazza della Costituzione. Da inizio anno, in queste aree, sono state elevate 229 sanzioni.

Proseguono inoltre i servizi del turno serale, con la presenza delle pattuglie due giorni alla settimana (decisi dal Comando in base alle esigenze contingenti) per il presidio delle aree attigue alla Stazione ferroviaria, in corso Giolitti e in piazza della Costituzione. Numerose le uscite mirate per lo sgombero del sottopassaggio “Movicentro”, con previsione anche di interventi in contemporanea con la ditta di pulizie.

Da segnalare infine i servizi con personale appiedato o munito di velocipedi per un miglior controllo del territorio.