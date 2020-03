Dogliani: piano d’azione dell’Amministrazione per contrastare il diffondersi del Covid-19, coinvolti tutti i locali scolastici, palestre, centri sportivi e ricreativi

Il Comune di Dogliani, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del Covid-19, e recependo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 1° marzo, sta provvedendo a mettere in atto tutte le misure igieniche che vengono richieste e specificate nel documento.

Spiega a questo proposito il sindaco Ugo Arnulfo, che insieme all’assessore al Bilancio e Sport Roberto Occelli e al capogruppo di maggioranza Claudio Raviola, ha attivato immediatamente il provvedimento: “La corretta attuazione di tutte le procedure necessarie, messa in atto in tempi brevissimi da noi amministratori con l’indispensabile supporto dello staff tecnico-amministrativo del Comune, unitamente alla collaborazione dei cittadini, è un passo importante per garantire alla popolazione doglianese una consapevole convivenza con questa emergenza sanitaria e un progressivo ritorno alla quotidianità”.

In primo luogo è partita lunedì 2 marzo un’attività straordinaria di igienizzazione dei locali di proprietà comunale, tra cui le palestre, centri sportivi e associativi, nello specifico: gli impianti sportivi di via Chabat, il campo sportivo di Piandeltroglio, il Palazzetto dello Sport, la Cittadella delle Associazioni.

Inoltre, sempre a cura dell’Amministrazione Comunale, si sta provvedendo ad installare all’entrata dei locali e luoghi pubblici sul territorio doglianese dei dispenser con soluzione disinfettante per l’igiene delle mani a servizio degli addetti, nonché degli utenti e dei visitatori.

Il Comune consiglia inoltre per tutte le realtà private commerciali, di servizio e di intrattenimento che non sono ancora normate da restrizioni precise di limitare al massimo le loro attività per non creare rischio.

Infine, ma non meno importante, l’Amministrazione Comunale raccomanda, con riferimento all’articolo 4 del decreto, le seguenti misure igieniche: lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si stranutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, ameno che non siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.