Festa della Donna: "MondodìDonna" annulla per lutto l'evento previsto nel fine settimana

L'associazione "MondodìDonna" ha comunicato ufficialmente la cancellazione dell'evento in programma sabato 7 e domenica 8 marzo in onore della Festa della Donna, "in segno di rispetto verso Simona Pagliano, uno dei membri del nostro Direttivo, nonché verso la sua famiglia, colpita da una grave perdita".

Il lutto che ha colpito la famiglia Pagliano coincide con la tragica scomparsa di Valerio, padre di Simona e di sua sorella Roberta, vittima di un grave e tragico incidente verificatosi lo scorso 10 febbraio.

Da MondodìDonna aggiungono: "Ci scusiamo con le nostre socie e con le partecipanti - la serata dedicata all'8 marzo ha sempre avuto un grande seguito -, ma ci sembrava giusto rispettare il lutto per Valerio Pagliano. Vogliamo inoltre ringraziare le figlie, che hanno voluto devolvere le offerte ricevute dagli amici del padre alla nostra associazione e in particolare a favore di Rose, la ragazzina keniota che come associazione sosteniamo nel proseguimento degli studi presso un collegio locale".