Fondazione Mirafiore, annullate le lezioni con Samantha Cristoforetti e Nicola Piovani

A seguito del protrarsi della situazione di allerta, la Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba comunica che si vede costretta ad annullare l'incontro con Samantha Cristoforetti previsto per questo sabato, 7 marzo.

A causa dell'attuale situazione sanitaria, l'Esa (Agenzia Spaziale Europea) ha infatti deciso di cancellare tutte le trasferte dello staff non strettamente necessarie, e la Fondazione, pur molto dispiaciuta, comprende e rispetta tale scelta: "Cercheremo di recuperare l'incontro, se non ancora in questa stagione, nella prossima", si fa sapere dalla sede di Tenuta Fontanafredda.



Anche l'incontro con Nicola Piovani, previsto per venerdì 13 marzo, è annullato , a causa di improrogabili impegni lavorativi sopraggiunti per il Maestro. L'incontro è rimandato a data da destinarsi.



Nel contempo la stessa Fondazione annuncia il recupero dei due eventi della scorsa settimana. Si tratta dell’incontro con Telmo Pievani, dal titolo "L'imperfezione umana" – previsto per sabato 29 febbraio, si svolgerà sabato 14 marzo – e dello spettacolo/laboratorio per famiglie "Piante in viaggio" condotto da Andrea Vico e dallo stesso Telmo Pievani -, previsto in prima battuta per domenica 1° marzo e ora messo in calendario per domenica 15 marzo.



La Fondazione Mirafiore comunica che per i due incontri rimangono valide le prenotazioni fatte per le date originarie. Chi, essendosi prenotato, non fosse in grado di partecipare alla nuova data è pregato di avvertire tramite l'email info@fondazionemirafiore.it.