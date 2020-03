Lavori in vista sulle rotatorie di Roddi e Pollenzo: possibili limiti al traffico sulla Sp7

Al momento – bene precisarlo in modo chiaro – si tratta ancora di un’ipotesi di lavoro, ma se la richiesta partita nei giorni scorsi dal Comparto Viabilità della Provincia e diretta all’Anas e ai Comuni interessati verrà accolta potrebbe profilarsi un nuovo periodo di chiusura almeno parziale per la Sp7.



Nelle prossime settimane la trafficata Provinciale che collega i territori dell’Albese e del Braidese passando ai piedi del nuovo ospedale di Verduno verrà infatti interessata da due cantieri, coi quali l’ente cuneese punta a rimettere mano a due snodi, le rotatoria di Pollenzo e quella presente ai piedi dell’abitato di Roddi, ormai provate dall’usura del tempo e dalle migliaia di attraversamenti che quotidianamente ne sollecitano l’assetto, soprattutto da parte dei mezzi pesanti.



Da tempo appaltati alla ditta Sam di Alba, i lavori sono in programma dal 23 marzo al 4 aprile, salvo ulteriori proroghe.



Per consentirne lo svolgimento, soprattutto con riguardo allo snodo della frazione braidese, la Provincia ha valutato la possibilità di chiudere completamente la tratta in direzione Alba-Pollenzo, mentre la circolazione dei mezzi pesanti verrebbe fermata nelle due direzioni, con deviazione del traffico sulla Statale 231.



Da qui la richiesta inviata all’Anas e ora in attesa di un riscontro, come si attende una risposta, in questo caso da parte del Governo, rispetto alla possibilità che sia Roma a sostenere i costi di progettazione delle modifiche che la stessa Provincia intende apportare alla Provinciale 7 ( leggi qui ), per snellirne lo scorrimento in vista anche della prossima apertura dell’ospedale di Verduno.