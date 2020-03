Scadenza concessioni nei cimiteri di Bra, Pollenzo e Bandito: esumazioni dal 1° aprile

Come già comunicato nel novembre scorso, a partire dal 1° aprile 2020 il Comune di Bra procederà con l’estumulazione o l’esumazione dei loculi, ossari e tombini scaduti nel 2019 nei cimiteri di viale Rimembranze, Pollenzo e Bandito, qualora gli eredi o gli interessati non abbiano disposto diversamente. Le salme verranno interrate nel campo comune o collocate nell’ossario generale.



Chi fosse ancora intenzionato a provvedere diversamente alla sistemazione delle salme, può rivolgersi entro e non oltre martedì 31 marzo 2020 all’ufficio di Stato civile del Comune di Bra, in via Barbacana 6 al piano terreno, aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 12.45, il giovedì con orario continuato dalle 8.45 alle 16. anche dalle 15 alle 16. Diversamente, verrà disposta d’ufficio a carico del Comune l'estumulazione.



Maggiori informazioni telefonando al numero 0172.438242; l’elenco delle tombe in scadenza è pubblicato sul sito del Comune di Bra (sezione Servizi e Procedimenti / Cimitero).