Sommariva del Bosco, Giuseppina Galvagno alla guida dell’Ente Fiera

Nuovi vertici per l’Ente Fiera di Sommariva del Bosco, i cui soci si sono riuniti in assemblea nella serata dello scorso lunedì per rinnovare il direttivo chiamato a guidare l’associazione per i prossimi 4 anni, fino al marzo 2024.



Il nuovo presidente eletto è Giuseppina Galvagno, che nell’incarico verrà coadiuvata dal vicepresidente e tesoriere Gabriele La Scala, da Agnese Testa in qualità di segretario e da Antonio Gastaldi con la carica di revisore dei conti, nonché addetto alle pubbliche relazioni. Consiglieri saranno Luigina Beltramo, Fabio Canale, Laura Dellavalle, Simona Galvagno e Maurizio Mozzato.



Il neo eletto direttivo e i soci intervenuti alla riunione hanno poi proceduto a stilare una prima bozza del calendario provvisorio delle manifestazioni per l'anno in corso, dando voce ad alcune proposte, oggetto di discussione nelle prossime riunioni.



"Le basi per un anno intenso, ricco di novità e iniziative sono state gettate – fa sapere l’Ente Fiera in una nota –. Non ci resta che augurare al gruppo buon lavoro, assicurando loro la nostra fiducia e la massima collaborazione, e attendere le prossime notizie. Rimanete collegati... ne vedrete delle belle!".