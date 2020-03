Banca di Cherasco spegne le insegne per “M’illumino di meno”

Banca di Cherasco aderisce a “M’illumino di meno”, l’iniziativa lanciata, nel 2005, dal programma Caterpillar di Rai Radio 2, per chiedere alle persone di spegnere le luci non indispensabili e ripensare i consumi.

Come già accaduto nell’anno 2019, le insegne delle filiali di Banca di Cherasco saranno spente per un intero week end, per sostenere la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

“È importante per Banca di Cherasco aderire a questo genere di iniziative che nascono a tutela del territorio e puntano sulla sostenibilità. Come lo scorso anno, spegneremo le insegne delle nostre filiali a sostegno di questa Giornata” dichiara Pier Paolo Ravera, Direttore Generale di Banca di Cherasco.

M'illumino di Meno 2020 si terrà il 6 marzo e, quest’anno, l’invito a Comuni, scuole, aziende, associazioni e privati è quello di piantare un albero.

Le BCC hanno stilato un decalogo per ricordare quanto sia importante progettare gli alberi e curarne la loro diffusione: 10 buoni motivi per piantare un albero.