Guarene, pullman degli operai Ferrero dritto in una rotonda. Probabile un malore dell’autista

Code e disagi alla circolazione, ma fortunatamente nessun’altra particolare conseguenza è derivata dall’incidente che nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo, probabilmente a causa di un malore del conducente, ha coinvolto un pullman di una ditta locale in servizio per conto della Ferrero, con a bordo una ventina di dipendenti dello stabilimento albese di ritorno a casa – in direzione Canale-Montà – dopo il turno del mattino.



Erano circa le ore 15 quando il mezzo, giunto all’altezza della rotonda di frazione Racca a Guarene, ha proseguito dritto andando a terminare la propria corsa contro il manufatto al centro della rotatoria.



Immediata la chiamata dei soccorsi e l’arrivo sul posto di due ambulanze dell’emergenza 118, giunte in loco insieme a una pattuglia della Polizia Municipale di Guarene.



Fortunatamente, grazie anche alla bassa velocità del mezzo, nessuno dei passeggeri a bordo è risultato ferito, mentre il solo autista del pullman è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale "San Lazzaro" di Alba, dove è stato sottoposto ad accertamenti.



I passeggeri del bus sono stati trasferiti su altro veicolo giunto prontamente dalla vicina sede dell'azienda di trasporti, mentre gli agenti della Municipale guarenese hanno operato sul posto per ridurre i disagi alla circolazione sulla Provinciale. Il traffico sulla tratta – la seconda della provincia per numero di veicoli in transito – ha subito qualche rallentamento in attesa della rimozione del mezzo incidentato.