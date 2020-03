Per cause in corso di accertamento un'auto ha preso fuoco ieri sera a Boves. Il mezzo era parcheggiato in via Cerato, sotto un'abitazione privata. Le fiamme si sono estese anche ad un furgone vicino, senza interessare gli edifici.

L'allarme è scattato intorno alle 22 di martedì 3 marzo.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Cuneo e i carabinieri.