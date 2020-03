Incidente stradale sulla provinciale del Monregalese più o meno all'altezza della Lekkerland.

Quattro i veicoli coinvolti in uno scontro frontale. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Non si conoscono le condizioni dei feriti.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo, i sanitari e i carabinieri per la gestione della viabilità. Il traffico in zona è paralizzato. Si consigliano strade alternative.