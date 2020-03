Mathis è tornato a casa: sta bene. Voleva solo sbollire la rabbia per un litigio con la mamma

È tornato a casa Mathias Benedetto, il ragazzino di quindici anni di Cuneo, che questa mattina si è è allontanato da casa.

In un biglietto lasciato ai genitori, rivolto specialmente alla mamma, aveva già detto che questa sera sarebbe rientrato: “Io mi sono proprio rotto delle urla e dei bisticci. La colpa è mia, io ti voglio bene ma me ne vado per un po’. So che quando tornerò sarai arrabbiata ma ti chiedo di non esserlo”.

“A quella età è facile discutere con i propri genitori - ci aveva spiegato il papà Massimiliano con la voce spezzata dall’angoscia -. Mathias ultimamente non aveva più tanta voglia di studiare, lui frequenta l’Itis, e così noi cercavamo di fargli capire l’importanza della scuola”.

Forse, quindi, Mathis voleva solo sbollire la rabbia per i litigi con mamma e papà a causa di risultati non brillanti a scuola.