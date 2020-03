Mondovì:in due a processo per aver tentato di rubare in un negozio di parrucchiera

“Le telecamere non funzionavano bene. Il danno è stato alla porta, non avevano rubato nulla. Ma non era la prima volta che tentavano di entrare nel mio negozio”. La notte del 16 luglio 2018 uno degli inquilini che abitava sopra un negozio di parrucchiera in via Beccaria a Mondovì era stato svegliato da un forte rumore.

Qualcuno aveva tentato di sfondare la porta del negozio con una bicicletta: “Avevano cercato in tutti i modi di aprirla”, ha riferito un carabiniere. “Secondo la mia esperienza volevano introdursi per rubare”.

Con l’accusa di tentato furto sono a processo A.B. e Z.B, originari del Marocco. L’uomo che aveva dato l’allarme li aveva indicati con nome e cognome perché li conosceva personalmente. I militari avevano trovato A.B. a casa poco dopo, mentre Z.B., senza fissa dimora, era stato rintracciato il mattino seguente, mentre si aggirava nei pressi della stazione.

“Il testimone aveva visto che uno dei due faceva il palo e l'altro forzava la porta”, ha continuato il carabiniere.

Ma il ragazzo che diede l’allarme è risultato irreperibile e il processo è stato rinviato al 24 aprile per il proseguimento dell’istruttoria.