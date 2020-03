Moretta, telefonate oscene alle centraliniste di un’azienda: camionista condannato per molestie

Telefonava in piena notte alle addette alla portineria di un’azienda di Moretta rivolgendosi a loro con frasi oscene. Le donne erano da sole e si spaventavano: “Le chiamate arrivavano sul numero fisso dell’azienda. Per due volte mi aveva chiamata per nome e mi chiedevo come potesse saperlo. Temevo fosse appostato nel parcheggio dello stabilimento, avevo paura a stare da sola. A volte dovevo chiedere a mio marito di venirmi a prendere”.

“Lo chiamavamo ‘il maniaco’ perché diceva cose sconce. Ma quando la collega mi fece sentire la registrazione di una telefonata ho capito che era il camionista che veniva a caricare da noi”, ha riferito un’altra centralinista, anche lei addetta ai turni di notte.

E.M., camionista originario di Avellino, è stato condannato per molestie dal tribunale di Cuneo al pagamento di 516 euro di ammenda, per fatti commessi fra marzo e aprile 2017.

Un’altra teste: “La prima telefonata la ricevetti di sabato notte, non c'erano neppure gli operai, ebbi molta paura. Mi disse che se non andavo a letto con lui non mi avrebbero fatto il contratto. All'inizio ero molto spaventata, poi capii che non sarebbe accaduto nulla e gli dicevo di smetterla”.

Il maresciallo della stazione dei carabinieri di Moretta ha spiegato come dall’analisi dei tabulati telefonici risultò che le chiamate partivano da un cellulare intestato al titolare di una ditta di trasporti di Nocera Inferiore: “Ci disse che conosceva E.M. perché che era stato suo dipendente in passato, e che era una brutta persona. Lo aveva denunciato per sostituzione di persona.” Sull’imputato pendeva anche un altro procedimento a Forlì, sempre per molestie.

La difesa aveva chiesto l’assoluzione per insufficienza di prove: “Non è stato provato che il cellulare lo usasse E.M. Era stato riconosciuto soltanto da una delle centraliniste”.