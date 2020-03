Il Manuale di Ghisolfi porta sotto le 100 Torri le Fondazioni bancarie del Piemonte

Il convegno entrerà nel vivo con il dialogo fra Ghisolfi e i vertici delle Fondazioni bancarie del Piemonte, che qualificano la nostra regione n contesto Italiano e del NordOvest in quanto a importanza del peso specifico del cosiddetto "mecenatismo" istituzionale, che consente di reindirizzare al territorio quote importanti degli utili e della redditività prodotta dai più importanti istituti di credito del Paese.

In tale contesto interverranno il presidente della Compagnia San Paolo di Torino Francesco Profumo, al vertice anche dell'associazione Acri che riunisce le Casse di risparmio e le fondazioni bancarie italiane, il numero uno della Fondazione cassa di risparmio di Torino Giovanni Quaglia, il presidente della Fondazione cassa di risparmio di Cuneo Giandomenico Genta e il suo vice Giuliano Viglione dirigente altresì della Confcommercio albese.

L'appuntamento del prossimo venerdì è naturalmente aperto alla cittadinanza e al mondo economico e sociale e - come dichiarato dallo stesso avvocato Ponzio - si colloca nel novero delle iniziative rese possibile dal manuale di Ghisolfi per celebrare lo speciale compleanno del trentennale delle fondazioni di origine bancaria istituite dalla legge Amato del 1990 per il tramite dello scorporo delle attività sociali e filantropiche da quelle strettamente commerciali e di intermediazione creditizia delle storiche casse di risparmio.