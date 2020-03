Stendino elettrico: L’evoluzione di un classico, per capi asciutti e caldi nella comodità di casa tua

Poter stendere i nostri panni preferiti al sole e all’aria pulita è sempre un grande piacere: il profumo del sapone e dell’ammorbidente permeano l’aria, dando una sensazione di pulizia e candore che ci ricorda con nostalgia i meravigliosi tempi trascorsi con le mamme o le nonne, intente a fare il bucato.

Con l’avvento della stagione invernale e piovosa, posizionare i panni all’esterno è più difficile, in quanto occorrerebbe troppo tempo per farli asciugare, rischiando di rovinarli.

Per evitare che il cattivo odore intacchi i tuoi capi, la soluzione ti viene data dall’innovativo stendino elettrico.

Cos’è lo stendino elettrico e a cosa serve?

Come indica il suo stesso nome, lo stendino elettrico è una versione appunto elettrica del classico stendibiancheria, che tutti noi abbiamo visto almeno una volta in casa; a differenza di quest’ultimo che sfrutta il naturale passaggio dell’aria tra le asticelle, e quindi tra le fibre dei tessuti, e di solito è costruito in plastica o metallo cromato, quello elettrico ha la peculiarità di essere interamente costruito in alluminio resistente e sfrutta la potenza del calore per eseguire un’asciugatura totalmente differente.

Tramite un meccanismo che riscalda l’intera struttura dello stendino elettrico, la superficie di stesura viene completamente scaldata, permettendo in questo modo di favorire al meglio l’espulsione delle molecole d’acqua sui tessuti e un’asciugatura rapida e controllata, poiché andrai a gestire la temperatura attraverso un semplice termostato.

La sua peculiarità è quella di garantirti un’asciugatura molto rapida (dipende dal wattaggio) con consumi decisamente ridotti rispetto ad un’asciugatrice convenzionale, che impiega una quantità di energia considerevole, e per dipiù è rumorosa.

Senza contare che acquistando uno stendibiancheria elettrico, avrai comunque la possibilità di sfruttarlo all’esterno quando vi sarà bel tempo, poiché è costruito come uno stendino classico, ma con materiali più robusti.

I migliori stendibiancheria elettrici in commercio

Detto ciò andrò ad elencarvi i migliori presenti in commercio, valutati in base allo stile di costruzione, le misure, i materiali, i watt di potenza e la comodità di utilizzo.

Di seguito l’elenco dei prodotti:

Thermic Dynamics IG5581712

Uno stendino elettrico compatto, pieghevole e semplice da usare, formato da sei barre riscaldanti in alluminio, molto utile per asciugare la biancheria anche in inverno.

Utile a tutti coloro che magari vivono da soli o che hanno poca biancheria da asciugare, in quanto non è adatto alla stesura di molti capi.

Realizzato in alluminio super leggero, dal peso inferiore a 2,5 kg! Lo spessore da chiuso è di soli 5 cm, che lo rende perfetto per essere usato e riposto in un locale piccolo.

Fishtec 11752

Un altro prodotto compatto sia nelle misure che nel costo è questo Fishtec 11752, adatto anch’esso a piccoli ambienti e locali, e che può fungere anche da piccolo termosifone per scaldare.

Vanta un wattaggio molto ridotto, soli 100W, che ti permetterà di avere capi asciutti in poche ore, con un impatto in bolletta decisamente contenuto.

HOMCOM Stendino Elettrico

Questo stendino è più che altro un appoggia biancheria. Pratico e comodo, è ideato e pensato come complemento di arredo e porta asciugamani da bagno.

Dotato di cinque barre riscaldanti, che arrivano fino a 55°, si sviluppa in altezza occupando pochissimo spazio.

Sirge ASCIUGOTTOL

Per chi necessità di una superficie ben più grande, Sirge ci offre questo Asciugottol, completo di ben 20 barre riscaldanti, per un totale di oltre 230W di potenza.

Dotato di pratiche ali laterali, ovviamente richiudibili, può anch’esso essere riposto in un piccolo spazio, grazie alle misure contenute una volta piegato.

Come scegliere lo stendibiancheria più adatto a me?

Si lo so, la scelta è difficile, ma devi effettuarla in base alle tue esigenze personali: il prodotto migliore per te è quello che soddisfa i tuoi bisogni.

Lo stendino adatto a un single che vive in un monolocale sarà diverso rispetto a quello per una famiglia più numerosa.

Non sottovalutare il materiale con cui è costruito, è un elemento che ha grande importanza nella selezione dello stendino, che deve essere robusto e resistente ma anche leggero. Come dicevamo prima, il materiale per eccellenza è l’allumino, che promette tutte e tre le caratteristiche sopraelencate.

Eh sì, bisogna calcolare anche lo spazio che hai a disposizione a casa, non tutti hanno una stanza da dedicare completamente alla stesura/stiratura dei capi, e molti preferiscono un piccolo luogo dove asciugare i vestiti, in modo da sfruttare lo spazio guadagnato per altre esigenze.

Decidi quale deve essere la sua forma, che sia basic o con le alette oppure verticale da “appoggio”, considera gli spazi a disposizione nel tuo appartamento e valuta attentamente quale sarà il suo “posto” prima di acquistarlo.

Vedrai, segui le informazioni qui sopra, e sarai più che soddisfatta di aver acquistato il tuo personale stendino elettrico per la tua casa.