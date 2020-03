Al cinema Impero di Bra proiezione del film “Permette? Alberto Sordi” con ospite Paolo Giangrasso

L’attore Paolo Giangrasso è stato ospite in sala al Cinema Impero di Bra nei giorni 2 e 3 marzo, per salutare il pubblico e presentare “Permette? Alberto Sordi”, film nel quale veste i panni di Pino, il fratello dell’amato comico romano, al quale la pellicola è dedicata.

Il film, distribuito nelle sale nell’anniversario della morte di Sordi, arriverà in chiaro su Rai Uno a partire dal 21 aprile, mentre è tutto pronto per festeggiare il 100 anni dalla nascita. Diretto da Luca Manfredi, “Permette? Alberto Sordi” parte dagli anni Trenta per raccontare gli esordi, le amicizie, gli amori e tanti aneddoti della vita di Albertone e del suo debutto nel mondo dello spettacolo.