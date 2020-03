Coronavirus: rinviato a Mondovì l'evento del 7 marzo su Lidia Rolfi

"Abbiamo sperato fino all'ultimo di potercela fare. Ci abbiamo provato, perché crediamo che la cultura sia da sempre un ottimo antidoto per noi stessi e per le nostre paure. Ma ci sono momenti in cui è necessario fermarsi, rispettando ordinanze, suggerimenti e indicazioni. Senza panico e senza isterie, semplicemente in silenzio ascoltando i professionisti del settore".

Con questo annuncio congiunto, il Collettivo Coolturing e il direttivo dell'associazione culturale "Gli Spigolatori" di Mondovì hanno ufficializzato il rinvio dell'evento originariamente programmato per sabato 7 marzo e imperniato sulla figura della staffetta partigiana Lidia Rolfi.

Un'occasione che avrebbe dovuto rivelarsi propizia per celebrare le donne in concomitanza della ricorrenza dell'8 marzo, ma che, in tempi di Coronavirus, deve essere posticipata.

"Non potendo garantire una partecipazione contingentata e non volendo lasciar fuori nessuno dalla sala, siamo costretti ad annullare la giornata di Sabato in onore di Lidia Rolfi e di tutte le donne", proseguono gli organizzatori, che aggiungono: "L'appuntamento, però, non si perderà nei vicoli della memoria astratta, ma verrà riproposto nei prossimi mesi. Ve lo dobbiamo, lo dobbiamo a Lidia e a tutte le donne che come lei hanno lottato e stanno ancora lottando. Ad maiora".