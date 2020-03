San Michele Mondovì si inaugurerà il canile rifugio 281

"Possiamo farlo” Riprende un famosissimo manifesto femminista degli anni ’50 la locandina dell’evento, e nemmeno la data del 8 di marzo è stata scelta a caso.

Proprio in quella data infatti si inaugurerà il canile rifugio 281, una delle tappe di un progetto più ampio che, proprio seguendo il dettame della legge 281 del 1991, vuole trasformare il vecchio concetto di canile come luogo di reclusione di animali abbandonati in un parco canile, una struttura aperta alla cittadinanza che ha alla base il benessere animale e l’importanza del rapporto uomo- animale.

Fautrice di tutto questo è l’associazione Gea – un’associazione composta appunto da sole donne – che da gennaio gestisce la struttura a 360°.