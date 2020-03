Fossano, il sindaco Tassone scrive al presidente della Provincia di Cuneo

Il sindaco di Fossano Dario Tallone nei giorni scorsi ha inviato una lettera al presidente della Provincia Federico Borgna per segnalare la criticità dello "Stato di Salute" delle strade provinciali che attraversano il territorio comunale di Fossano.

«Mi sono fatto portavoce delle numerose istanze che quotidianamente mi arrivano dalla cittadinanza preoccupata per il degrado delle nostre strade - Commenta il primo cittadino fossanese - nel mese di novembre avevo invitato ed incontrato in Municipio il dirigente del Settore Viabilità Saluzzo - Cuneo Ing. Riccardo Enrici e in quell'occasione avevo consegnato una dettagliata relazione, anche fotografica, del disastroso stato in cui si trovano numerose strade provinciali a Fossano. Avendo trovato piena disponibilità al dialogo da parte dell'Ente mi è parso doveroso informare anche il presidente Borgna in modo che possa sollecitare quelli che sono gli interventi più urgenti da adottare nei prossimi mesi».

«Un Sindaco deve amministrare una città come un buon padre di famiglia, deve quindi pensare sempre e comunque prima di tutto alla sicurezza dei cittadini e questo il Presidente Borgna dovrebbe saperlo molto bene in quanto anche lui primo cittadino. Non posso tollerare che ogni giorno si transiti su strade dissestate e piene di buche mettendo a rischio l'incolumità di chi viaggia e, oltretutto, danneggiando i mezzi di trasporto. Fossano è geograficamente, ma anche economicamente, il cuore della Provincia Granda quindi auspico che non venga dimenticata e lasciata indietro come troppo spesso è avvenuto negli ultimi anni». Conclude il sindaco Tallone.

DI SEGUITO IL TESTO DELLA LETTERA INVIATA

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LUNEDI' 3 MARZO

Gentilissimo Presidente, come Sindaco ho il dovere di salvaguardare la sicurezza della cittadinanza. Le scrivo dunque, facendo seguito a numerose segnalazioni riguardanti lo "stato di salute" delle strade provinciali all'interno del territorio del Comune di Fossano che necessitano di una manutenzione urgente, visto lo stato di degrado dovuto all'intenso traffico.

Il 27 novembre scorso ho già avuto modo di segnalare tale problematica all'Ente da Lei presieduto, nel corso di un incontro presso il mio ufficio con l'Ing. Riccardo Enrici.

In predetto incontro ho consegnato una dettagliata relazione con allegate fotografie (che si trasmette in copia) che dimostrano l'effettivo degrado delle strade di Vostra proprietà, situazione che mette in grave pericolo l'incolumità dei cittadini che vi transitano.

Pertanto si richiede un sollecito riscontro alla presente, con una calendarizzazione dettagliata degli interventi di manutenzione delle strade provinciali in elenco a partire già dalla primavera prossima 2020.

Ringrazio fin da ora per l'attenzione che il Vostro Ente dedica alla città di Fossano che è da tutti considerata il centro viario della provincia di Cuneo.