Cervere, il restyling viario fa la sua "apparizione"

A Cervere l'allerta nazionale e Piemontese da coronavirus - pur rappresentando oggetto di raccomandazioni comunali alla cittadinanza in conformità alle direttive ministeriali e regionali - non impedisce la normale prosecuzione della vita sociale e amministrativa locale.

In quest'ultima ottica, infatti, la Giunta cittadina ha approvato la contabilità finale dei lavori per la realizzazione del secondo lotto di rifacimento del manto stradale di strada dell'Apparizione in località Tetti Paglieri.

La delibera consente la liquidazione del corrispettivo economico fatturato dalla ditta Sisap di Vottignasco in conformità alle condizioni di aggiudicazione, nello scorso autunno, dell'intervento progettato dall'ufficio tecnico municipale e finanziato con una quota parte dell'avanzo di amministrazione del 2018 per una cifra lorda pari a 45.000 euro.

"Si tratta di un'opera che era molto attesa dai residenti di Tetti Paglieri e dalla cittadinanza Cerverese in generale - commenta il sindaco, Corrado Marchisio - e che prosegue la linea programmatica della nostra amministrazione di progettare e realizzare ogni nuovo e ulteriore lavoro proseguendo e integrando funzionalmente quelli in precedenza conclusi. Ringrazio l'ufficio tecnico e la ditta aggiudicataria per avere consentito alla città di Cervere di vedere ultimato anche questo tassello viario fondamentale per i progetti di sicurezza e di percorribilità stradale del complessivo territorio di nostra competenza, dal centro alle frazioni. La più generale emergenza sanitaria nazionale e Piemontese non ci vede indifferenti, anzi facciamo nostre le preziose e vincolanti direttive di ministero e Regione per promuovere e rendere effettivi i principi di prevenzione e precauzione tutelando al massimo la continuità lavorativa ed economica e la ricchezza di una realtà socialmente coesa e ricca di aggregazioni".