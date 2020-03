Al liceo Giolitti-Gandino di Bra le lezioni continuano online grazie all'aula virtuale

Da martedì 3 marzo 2020, per docenti e studenti del Liceo Giolitti-Gandino di Bra sarà disponibile un’Aula Virtuale (grazie ai servizi multimediali forniti dal Gruppo Spiaggiari) dove sarà possibile fare lezioni in streaming e interagire con gli studenti quasi come in classe. Queste iniziative verranno attivate, da ogni dipartimento, per garantire continuità al percorso didattico degli studenti, vista la situazione di emergenza Covid-19 e la conseguente chiusura delle scuole.

I docenti potranno usufruire degli strumenti informatici già presenti per creare e proseguire online i loro percorsi didattici, condividendo esercizi, presentazioni, documenti, immagini… in un unico ambiente virtuale. Allo stesso modo gli studenti potranno accedere ai materiali messi a disposizione, condividere i loro elaborati digitali con la classe e sottoporli alla valutazione dei docenti. Diversi insegnanti si sono già attivati inserendo materiale online di vario tipo, come mappe concettuali, link a siti utili e video lezioni. Il professor Augusto Leone prosegue così il programma di italiano, latino e greco per i suoi studenti di quarta e quinta, mettendo a disposizione anche video autoprodotti, come quello riguardante “Le baccanti” di Euripide, fruibile su Youtube.

Anche per le famiglie sarà possibile continuare a monitorare i progressi dei loro figli e non perdere il contatto con la scuola. Diventa importante attivare tutti gli strumenti che la scuola già possiede per non interrompere per troppo tempo le attività e mantenere, anche in situazioni simili, la massima serenità.