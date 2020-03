Emergenza Coronavirus, Perosino (FI): "Salviamo il turismo e il commercio! Servono azioni concrete persostenere il comparto e rilanciare il brand Italia"

La nostra società è molto fragile per cause diverse non tutte imputabili all’uomo.

Dobbiamo ricordarcene per inquadrare i fatti degli ultimi giorni. Un epidemia difficilmente identificabile nella cura e nella dimensione, in pochi giorni o poche ore ha distrutto anni di lavoro,sacrifici, investimenti.



Una forma di guerra commerciale subdola ha fatto il resto: l’Italia è l’untore del mondo: c’è in tuttila consapevolezza di dover reagire in unione di intenti.

Il turismo è stato un volano di sviluppo negli ultimi anni, in tutta Italia e in particolare in Piemonte.

Occorre un’opera di rilancio dell’immagine dell’Italia a cura del Ministero del Turismo e del suo braccio operativo ENIT (Ente Nazionale del Turismo) con una promozione a livello mondiale con investimenti di almeno 50/60 milioni di euro nell’immediato.

A cascata le Regioni e le Atl che dovranno essere dotate di risorse specifiche per poter rassicurare i propri mercati di riferimento.

Non c’è tempo da perdere, le disdette delle prenotazioni in questi giorni per le prossime settimane stanno toccando punte del 90%, altrettanto preoccupante le mancate prenotazioni. Le aziende del settore hanno perso fatturato non recuperabile.

Le dilazioni di pagamento per tasse e contributi sono un palliativo, in quanto per il pagamento a 30 giorni o più, i soldi mancano lo stesso, perché non incassati.

Suggerisco una forma di contributo secco, a secondo delle fasce colpite (area rossa o regioni) e a seconda del fatturato dell’anno 2019, da erogare in tempi rapidissimi per evitare il peggio.

È un metodo semplice, con poca burocrazia, efficace nello sbloccare situazioni fiscali che possono evitare il fallimento.



Oltre a ciò, come ormai assodato, vi è una richiesta al Governo di presentare una proposta di politica industriale che salvi le industrie già in crisi, attraverso il rilancio e non la nazionalizzazione, formula non più storicamente applicabile e troppo onerosa.

Infine aprire cantieri. Ci sono fondi nei residui dei bilanci pubblici che giacciono li da anni in attesa di appalti.

Il lavoro e la ricchezza si creano così. Con umiltà ma determinazione, formuliamo queste semplici idee al Governo e al sistema pubblico e privato per un’Italia ottimista e ricca di idee, buona volontà e progresso.

Senatore Marco Perosino