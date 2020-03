Aperto il bando per il concorso di disegno naturalistico per il calendario 2021 del Comune di Cherasco

È aperto il bando per partecipare al concorso di disegno naturalistico indetto dal Comune di Cherasco in collaborazione con “Cherasco Cultura”, museo naturalistico “G. Segre”, InformaGiovani.

Da otto anni il calendario della città, che viene dato in omaggio a tutti i cittadini, è illustrato con i disegni del vincitore del concorso.

Ogni anno un argomento diverso, sempre in tema naturalistico, che riprende alcune peculiarità del territorio, dagli alberi alle farfalle, dai fiori ai rapaci.

Tema di quest'anno, che illustrerà il calendario 2021, sono gli animali domestici della tradizione piemontese. I concorrenti dovranno presentare 12 disegni che rappresentino 12 diverse specie di animali domestici in forma di ritratto o nel loro ambiente. Gli animali da rappresentare sono: maiale, anatra, oca, gallina o gallo biondo piemontese, faraona, coniglio, capra camosciata, pecora delle Langhe, bovino piemontese, tacchino, asino, cavallo da tiro.

Le opere in concorso saranno giudicate da una giuria qualificata. Il vincitore riceverà un assegno da 1.000 euro e i suoi disegni saranno pubblicati sul calendario della città 2021. Per il secondo classificato è previsto un assegno da 500 euro, al terzo da 250. Il premio speciale per le scuole è di 500 euro.

I premi saranno consegnati durante la serata di presentazione del calendario il prossimo dicembre presso l'auditorium della Banca di Cherasco.

Termine per l'iscrizione al concorso il 30 aprile 2020 compilando il modulo on line su www.informagiovani.comune.cherasco.cn.it . L'iscrizione può essere effettuata anche compilando il modulo cartaceo e inviandolo via fax al numero 0172 427035.