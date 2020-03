Latte: Lega, Bellanova spieghi ritardi a aiuti pecorino romano

"In questo drammatico momento per l'economia italiana e per la nostra agricoltura, il ministro Bellanova riesce a spiegare le ragioni della mancata emanazione dei decreti attuativi concernenti il Dl Emergenze, che stanziano 14 milioni di euro per gli indigenti e per gli allevatori del Consorzio Pecorino Romano Dop? Riesce a spiegare l'ennesima promessa non mantenuta da lei e dal suo governo? Anziché criticarci come spesso, maldestramente, fa il ministro, si ricordi che la Lega al governo aveva risposto con coraggio e adeguate risorse a quelle eccellenze del nostro comparto agricolo in difficoltà che meritavano sostegno e presenza del governo: ora più che mai, sia vicina a chi lavora o rassegni le dimissioni". Cosi i senatori della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro delle Politiche Agricole, Gianpaolo Vallardi, presidente della commissione Agricoltura in Senato e Giorgio Maria Bergesio, capogruppo nella medesima commissione.