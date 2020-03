Cuneo, imposta di soggiorno: "Cancelliamola per quest'anno"

A Cuneo l’imposta di soggiorno frutta circa 150 mila euro alle casse comunali, una cifra che non incide troppo sui bilanci, mentre invece per le strutture ricettive e gli ospiti si traduce in un onere burocratico e fiscale di cui farsi carico. Dal momento che questi soldi rappresentano una somma che non può mettere a rischio il bilancio comunale, non sarebbe una idea valida cancellare per l’anno in corso l’imposta di soggiorno a Cuneo per tutte le strutture ricettive presenti sul territorio comunale?

Si deve pensare non solo all’onere burocratico per chi in questi momenti ha bisogno di semplificazione e non di complicazione, ma anche a chi, nonostante tutto, non cancella le proprie vacanze in Italia, persone non solo da elogiare per la fiducia concessa ma da accogliere anche come fossero uno di noi, anche tramite piccoli gesti di cuore come non far pagare questo balzello.