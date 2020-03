Cuneo, passaggio di consegne tra Guido Lerda e Marco Vernetti: prima di procedere si attenderà la conclusione della querelle sull'acqua pubblica

Gentile Direttore,

in queste ultime settimane, su molte testate locali, si sono susseguiti articoli relativi al passaggio di consegne in giunta tra l'attuale assessore Guido Lerda ed il Consigliere Marco Vernetti. Essendo ambedue aderenti alla nostra lista civica, riteniamo sia necessario chiarire in maniera univoca l'attuale situazione.

L'assessore Lerda, grande esperto e da sempre in prima linea all'interno dell'ATO 4 Cuneese, è stato scelto del sindaco Federico Borgna, ad inizio mandato, per portare a termine una “battaglia” che si sta protraendo da molti anni, relativamente alla salvaguardia dell'acqua pubblica. Quest'ultima è, infatti, un punto programmatico di questa amministrazione e colonna portante della nostra lista, tanto da farne addirittura un assessorato a se stante. In tale ambito, stiamo oggi vivendo le battute conclusive che, come preventivabile, sono anche le più insidiose e complicate.

Parallelamente a ciò, vi è la volontà, sia della Lista che del Sindaco, di valorizzare i giovani che nel tempo si sono distinti, non solo per i loro risultati elettorali, ma soprattutto per la dedizione al territorio ed all'amministrazione della cosa pubblica. In tale ambito era ed è previsto il passaggio di consegne tra l'assessore Guido Lerda ed il consigliere Marco Vernetti.

Alla luce della centralità della salvaguardia dell'acqua pubblica, tale passaggio, inizialmente pensato per la metà del mandato, è stato momentaneamente sospeso nell'attesa della definizione di tutti i passaggi politici e giudiziari necessari per poter garantire che tale vicenda giunga ad una conclusione.

Si è quindi deciso, di comune accordo tra tutti (diretti interessati, lista e Sindaco), di rinviare l’ingresso in giunta del Consigliere Vernetti, a dopo la sentenza definitiva del Tribunale Superiore delle Acque che nel giro di pochi mesi, si pronuncerà in merito al ricorso presentato avverso l'affidamento del servizio idrico integrato ad una società interamente pubblica (COGESI SpA).

Cuneo Solidale Democratica, fa dunque proprie le parole con cui il Sindaco, Federico Borgna, ha concluso il confronto con la lista: “Sosteniamo con forza, fino in fondo e tutti insieme, l'Assessore Lerda nella battaglia perché l'acqua resti a gestione pubblica e ringraziamo il Consigliere Marco Vernetti per la responsabilità che dimostra sospendendo per il momento il proprio ingresso in Giunta per permettere che si porti a termine il lavoro di anni. Non una chiusura, sia chiaro, ma semplicemente un breve rinvio che permette la salvaguardia di due principi fondamentali della politica: la responsabilità delle scelte e il rispetto degli accordi presi”.