Anche Saluzzo nel progetto “Comune solidale 9”: tre disoccupati over 58 avranno un impiego per 12 mesi

Tra i Comuni che aderiscono al progetto “Comune solidale 9” c’è anche Saluzzo.

La Città ha infatti aperto un bando per la ricerca di tre lavoratori disoccupati over 58 anni, per un impiego temporaneo di 12 mesi, pari a 260 giornate lavorative.

A chi verrà ammesso spetterà un’indennità giornaliera di 29,70 euro lordi, con un orario di 30 ore la settimana, distribuite su cinque giorni lavorativi.

Il progetto “non istituisce nessun rapporto di lavoro con il Comune di Saluzzo – spiegano dal Municipio – né costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi o all’assunzione in Enti o Aziende pubbliche.

Il partecipante mantiene inoltre la figura giuridica di disoccupato e l’iscrizione nelle relative liste, così come l’opportunità di partecipare alle chiamate pubbliche”.

Secondo competenze ed esperienze personali, i lavoratori verranno destinati ai vari settori della macchina comunale, siano i Servizi alla Persona, Amministrativo e Staff, Finanziario, Sviluppo Compatibile del Territorio, Governo del Territorio.

Le domande per accedere al progetto si raccolgono nel periodo compreso tra il 9 ed il 23 marzo compreso, e andranno presentate al settore Servizi alla persona, in piazza Cavour 12 (0175.211423 - servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it).

Gli uffici sono aperti al pubblico il lunedì̀ e venerdì̀, dalle ore 9 alle 12.30; il martedì̀ e giovedì̀, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; il mercoledì̀ dalle ore 9 alle 14. I moduli di domanda sono reperibili presso gli sportelli, e scaricabili dal sito internet del Comune di Saluzzo (www.comune.saluzzo.cn.it).

Chi può presentare domanda

Possono accedere domanda i lavoratori disoccupati di entrambi i sessi che alla data di presentazione della domanda abbiamo compiuto i 58 anni di età e che non abbiano maturato i requisiti pensionistici.

Inoltre, i lavoratori dovranno essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; essere disoccupati ai sensi del D.Lgs.1 50/2015; non essere percettori di ammortizzatori sociali; non essere inseriti in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro.

Sono inclusi tra i destinatari dei cantieri, i beneficiari di misure di sostegno al reddito come il reddito di inclusione (REI) o reddito di cittadinanza.

Si terrà conto sia dei titoli di studio posseduti e/o di eventuali attestazioni comprovanti la partecipazione e frequenza a corsi di formazione ovvero delle attitudini e/o competenze del candidato accertate mediante colloquio.

Ai sensi del bando pubblico regionale, per la partecipazione al cantiere saranno privilegiati i candidati ammessi residenti a Saluzzo.

I partecipanti al cantiere dovranno frequentare un corso di formazione compreso nel normale orario di lavoro presso il Comune di Saluzzo in riferimento alle disposizioni antinfortunistiche.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al settore Servizi alla persona.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà̀ di verificare le dichiarazioni rese dai richiedenti, riservandosi in caso di accertate dichiarazioni false o mendaci, di pronunciare la decadenza dall’ammissione al cantiere e di trasmettere gli atti alla locale Procura della Repubblica per l'accertamento delle conseguenti responsabilità̀ penali.