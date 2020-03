Cantieri di lavoro per over 58 anche nel Comune di Pianfei

Il Comune di Pianfei, sulla scia di molte altre realtà provinciali, ha reso noto che sono aperte le selezioni di un lavoratore disoccupato da inserire nelle attività dei cantieri di lavoro, per la durata di 260 giornate lavorative suddivise in trenta ore settimanali da espletare in cinque giorni su sette e con possibilità di rientro pomeridiano.