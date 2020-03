In pensione Massimo Giraudo, sovrintendente della Polizia di Frontiera di Limone ed esempio di serietà, affidabilità e disponibilità

Grande manifestazione di affetto al Settore Polizia di Frontiera di Limone Piemonte per il Sovrintendente di Polizia Massimo Giraudo, che ha raggiunto il traguardo della “meritatissima” pensione.

Festeggiato calorosamente dai colleghi del Settore di Limone, dell’aeroporto di Levaldigi e del Settore di Ventimiglia (coi quali ha molto spesso collaborato fornendo la sua preziosa esperienza) ha trattenuto a stento l’emozione davanti ai tanti poliziotti già in quiescenza appositamente giunti per manifestare la loro amicizia.

Il sovrintendente Giraudo ha svolto molteplici attività nei 30 anni che lo hanno visto impegnato al Settore di Limone Piemonte: da quella operativa al soccorso sulle piste, reso possibile dai numerosi brevetti di cui è titolare, per concludere in questi ultimi anni, a quella di responsabile degli Uffici tecnico-logistico e automezzi.

Incarico, quest’ultimo, affidatogli proprio dal dottor Martino Santacroce, dirigente del Settore di Limone e Ventimiglia, che da subito ha individuato le doti di Giraudo: “Il sovrintendente ha saputo ampiamente ripagare la fiducia che gli ho riposto”.

Proprio recentemente, durante l’attività operativa che lo ha visto anche impegnato in servizi di pattugliamento congiunto italo-francese, ha partecipato all’arresto due passeur di origine irachena mentre tentavano di introdurre in Italia – dal Colle della Maddalena – ben 13 stranieri in situazione di estremo degrado.

Anche in quella occasione ha agito con grande competenza evidenziando le sue capacità professionali. Per questa operazione, ampiamente messa in risalto dagli organi di stampa, è stata avanzata una proposta di lode al Capo della Polizia.

Alla cerimonia sono intervenuti, oltre a Santacroce, il dottor Piero Sebastiano Conti Papuzza, in rappresentanza della Prima Zona di Frontiera di Torino, ed il Comandante del posto di Polizia aeroportuale di Levaldigi, il sostituto commissario Tiziana Prin.

I funzionari hanno tessuto le lodi del neo pensionato, da sempre distintosi per serietà, affidabilità, spirito di servizio e la grande disponibilità che hanno fatto di lui un elemento davvero encomiabile tanto da meritare la medaglia d’oro al Merito di Servizio e Croce d’oro di anzianità di servizio.

Nel lungo e doveroso elogio che il dirigente Santacroce ha rivolto “all’amico Max”, anche il grandissimo merito di aver recentemente gestito e seguito con alta professionalità e impegno l’oneroso compito dell’intera ristrutturazione e ammodernamento degli Uffici della Polizia di Frontiera.

Un generoso rinfresco presso l’Agriturismo “L’Agrifoglio”, con l’immancabile brindisi augurale, hanno stemperato la grande commozione di “Max” e di tutti gli intervenuti, concludendo così una emozionante quanto indimenticabile giornata.