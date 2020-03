Michele Pianetta (ANCI Piemonte): "Smart working per contrastare la crisi in tempi di Coronavirus"

In tempi di Coronavirus e di misure preventive (che stanno congestionando l'intero comparto economico nazionale), la soluzione invocata da più parti è racchiusa in due termini di matrice anglosassone: smart working, più comunemente chiamato telelavoro.

Ne ha parlato il ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone , e anche l'assessore regionale Matteo Marnati ha evidenziato la necessità di attivare quanto prima ragionamenti sul tema in materia di didattica, considerato il lungo periodo di chiusura verso il quale paiono avviarsi le scuole di tutt'Italia.

In verità, ANCI Piemonte è vigile da anni su questa tematica, che ha ribadito a più riprese essere l'evoluzione del lavoro come è concepito e interpretato oggi. Certo, non può essere applicato a tutti i settori, ma in molti di essi sì, evitando lo stallo finanziario assoluto del Paese.