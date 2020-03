Mondovì, è ufficiale: il Coronavirus "cancella" la Fiera di Primavera

Il rammarico è enorme, su questo non c'è dubbio. D'altro canto, dire di "no" a una kermesse che affonda le proprie radici direttamente nella tradizione di una città è sempre complicato. L'incolumità della popolazione, però, viene prima di tutto, a qualsiasi costo: per questo motivo, l'edizione 2020 della Fiera di Primavera di Mondovì, in programma sabato 4 e domenica 5 aprile, è stata annullata.

L'annuncio giunge direttamente dalla Giunta Comunale: "Una decisione ponderata - ha commentato, seppur a malincuore, il sindaco, Paolo Adriano -, assunta nell'ottica del rispetto delle direttive del Governo e della tutela della salute pubblica".

La kermesse si sarebbe dovuta tenere proprio a ridosso della conclusione del decreto emanato il 4 marzo dal premier Giuseppe Conte, che prevede fino a venerdì 3 aprile la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura.

Considerata la scadenza così a ridosso dell'evento, si è optato per la sua cancellazione. "Parte del lavoro organizzativo era già stato fatto - ha asserito l'assessore alle Manifestazioni, Luca Olivieri -: gli uffici avevano già acquisito tutte le domande degli espositori ed erano pronti per gli affidamenti delle forniture dei servizi necessari all'allestimento e alla gestione della Fiera. Il rischio di doverla spostare, unito alla volontà di agire con coerenza rispetto alle misure previste fino al giorno prima, ci ha fatto propendere per l'annullamento".

Olivieri ha inoltre precisato: "Spostare un evento di tale portata avrebbe comportato sicure e ragguardevoli defezioni da parte degli espositori, nonché la coincidenza con eventi analoghi già programmati sul territorio cuneese, oppure oggetto, a loro volta, di spostamento da parte degli organizzatori. Spiace molto, poiché si tratta di un appuntamento radicato nella tradizione, che quest'anno avrebbe tagliato il traguardo della 61esima edizione, ma riteniamo sia la scelta corretta da assumere in questo momento".