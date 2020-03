Roburent confermata tappa del circuito nazionale Gravitalia per il 2020

Ve n'è anche una Cuneese: dopo la prima prova del 4-5 aprile a San Lorenzo di Treia (Macerata), gli atleti (così come avvenuto nel 2019) si sfideranno sui pendii roburentesi del monte Alpet nel fine settimana del 23-24 maggio. "Il percorso - spiegano da Gravitalia -, realizzato con il contributo di Andrea Bruno, si sviluppa in una delle location delle Alpi Marittime più vocate per il downhill, la disciplina più spettacolare della mountain bike. Un percorso caratterizzato da tratti naturali che lasciano alla libera interpretazione delle linee e altri in single track e curve in appoggio. Non mancano salti spettacolari e drop velocissimi, in un fondo di terra e rocce. Sicuramente non mancheranno varianti inedite".